Израиль открывает границы для привитых белорусов 9.01.2022, 19:17

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Если вы вакцинированы препаратами Sinopharm или «Спутник V» — вы можете посетить эту страну.

С 9 января Израиль открыл границы для граждан иностранных государств, которые привиты сделали прививку от коронавирусной инфекции. Признаются вакцины, официально одобренные ВОЗ (в том числе Sinopharm), а также российский «Спутник V». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Министерство здравоохранения Израиля обновило правила въезда иностранцев. Вот новые правила:

Путешественники должны предъявить сертификат о вакцинации. Признаются препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovak, Sinopharm, Johnson & Johnson, Covishield, и «Спутник V» (люди с этой прививкой дополнительно должны пройти тест на антитела после въезда);

Для Johnson & Johnson достаточно одной дозы вакцины, для всех остальных прививок необходимо пройти полный курс вакцинации;

Прививка должна быть сделана не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 14 дней до даты въезда;

До въезда необходимо заполнить онлайн-форму и предъявить отрицательный результат свежего ПЦР-теста;

После прибытия в Израиль сдать ещё один тест в аэропорту и до получения его результатов или на 24 часа отправиться на карантин.

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