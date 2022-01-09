Дмитрий Дрозд: Вижу усталость людей от бесконечного правления одного человека 9.01.2022, 19:39

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Дмитрий Дрозд

Бесконечное правление обрастает всеми возможными пороками

Белорусский историк Дмитрий Дрозд на днях вернулся из Казахстана и поделилсяв соцсетях своими наблюдениями.

«Страна в первую очередь в фотографическом плане просто фантастическая – есть всё, что можно только захотеть: моря, озера, степи и невероятные горы, – пишет Дмитрий Дрозд. – Огромные пространства, чаще совершенно необжитые. От Нур-Султана (Астаны) я проехал на рейсовом автобусе более 1200 километров, а потом вернулся обратно на самолете.

К сожалению (или к счастью), восемь дней – это не тот срок, чтобы изучить такую огромную страну, да и не это было моей главной целью. Основная цель: музей «АЛЖИР» – давно планировал его посетить – с того самого момента, как Лукашенко передал в дар этому музею дела из архива КГБ Беларуси. Те самые, которые до сих пор в самой Беларуси недоступны исследователям.

Забегая вперед: дела я посмотрел все. Их 65. Напишу позже об этом отдельную статью с полным перечнем этих дел. И этот главный пункт поездки благодаря невероятной отзывчивости, профессионализму и помощи сотрудников музея «АЛЖИР» мне удалось выполнить практически по программе-максимум.

Второй целью было посещение архива в Алматы. К сожалению, за три дня что-то найти там было невозможно, даже просто просмотреть нужные описи (выдают пять штук на следующий день), не то что дела. Плюс еще мой дружественный визит совпал с большим праздником – 30 лет Независимости Казахстана, который там официально празднуют два дня. Но эти выходные я тоже использовал с толком для себя.

Наверное, нужно написать и о моих впечатлениях о жизни людей. Здесь можно сказать коротко: учитывая те невероятные богатства, которые есть в Казахстане, те невероятные возможности туризма и вообще промышленный потенциал этой страны, люди там должны жить, как в Арабских Эмиратах. Но они так не живут.

Если Алматы по каким-то внешним признакам мне показался даже богаче и успешнее Минска, то, например, Балхаш (курорт около огромного озера с металлургическим заводом), скорее по своему уровню ближе к белорусской деревне. Судя по всему, в других городах, где нет такого потенциала, дела обстоят еще хуже.

Во всем происходящем сейчас в Казахстане я вижу прежде всего усталость людей от бесконечного правления одного человека, или, точнее, его клана. Любое подобное бесконечное правление обрастает всеми возможными пороками, что мы отлично видим по Беларуси. Может ли Казахстан жить намного лучше, чем при нынешней власти? Безусловно, может. Может ли жить еще хуже? Тоже может.

Для себя же как человека, который занимается темой репрессий, отмечу, что в этом плане Казахстан обогнал Беларусь лет на 20–30. В теме доступа к архивам бывших коммунистических силовых и карательных ведомств пока нет такого полного доступа, как в Украине, но большая работа ведется.

Сама же тема репрессий в Казахстане активно изучается. Даже в таком городке, как Балхаш, есть несколько памятников жертвам репрессий и памятник Голодомору (который в Казахстане унес жизни не менее миллиона человек). Но если история прежде всего нужна для того, чтобы не повторять ошибки (и преступления) прошлого, то нынешние события в Казахстане как раз и покажут, сделаны ли и руководством страны, и отдельно каждым человеком (в том числе и с оружием в руках) какие-то выводы из этого прошлого.

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