Деньги на кредиты для многодетных у хунты закончились? 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

9.01.2022, 20:18

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К вопросам легитимности добавляется еще и экономическая составляющая.

А теперь немного про социальную политику. Так сказать, первые отголоски совещания по вопросам строительства жилья. Риторика синепала относительно «людей в погонах» насторожила сразу. Но даже в исполкомах не думали, что решения будут настолько быстрыми.

Однако из разных районов Беларуси приходит информация о том, что Минфин дал указание «Беларусьбанку» приостановить выдачу льготных кредитов для многодетных. Причина банальна – отсутствие денег.

Формально указ продолжает действовать, очереди продолжают формировать, но когда начнется финансирование – никто сказать не может. Зато дан зеленый свет кредитовать силовиков на льготных условиях.

Мы уже ранее рассказывали о той ненависти к многодетным, которая случилась у синепала после того, когда стало понятно, что они тоже выступили против него. Видимо, рана настолько глубокая, что боль не отпускает до сих пор. Что опять же говорит об исключительно краткосрочных планах хунты. Вернее, планы у нее далеко идущие, но теперь к вопросам легитимности добавляется еще и экономическая составляющая. Сложно представить, что в концлагере можно изобрести Tesla. Производительность труда в таких условиях может только падать.

С августа 2020 года хунта так и не придумала, на какие же слои населения ей опереться, кроме омонышей и губопиков. Силовики и сами понимают всю сложность своего положения. Вроде, и назад дороги нет, и хвалиться особо нечем. Именно поэтому при любом удобном случае эти товарищи скрывают факт своей службы в хунте. Быть оккупантом в своей стране – стыдно.

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