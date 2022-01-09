Замечательно выходят! Telegram-канал "СерпомПо"

9.01.2022, 20:38

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Путин ввел войска в Казахстан с более далеко идущими целями.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уаливысказал предположение, что силы ОДКБ пробудут в республике только неделю.

Да ладно? "На недельку до второго?" И ради этого весь сыр-бор затевался? Силы интервентов входят и выходят. Замечательно выходят!

Ничего не скажешь, смелое предположение, особенно на фоне возобновившихся вчера в Алматы боев, спустя день после заявления Токаева, что город под его контролем. И спустя два дня после его же истеричного приказа стрелять без предупреждения на поражение "по бандитам" (по всем протестующим без разбора).

Так, что мы, пожалуй, подождем аналогичного предположения хотя бы пресс-Пескова, чей шеф ввел войска в Казахстан для поддержки режима Токаева, а на самом деле с более далеко идущими целями.

Неспроста же МИД-Захарова так рвала на себе волосы, комментируя заявление госсека США Блинкена: "Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

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