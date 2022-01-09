Видеофакт: Белорусские колядные песни в исполнении хора «Concordia»2
- 9.01.2022, 20:55
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Среди них — знаменитый «Щедрик».
Послушайте колядки, в том числе известный «Щедрик» Николая Леонтовича (известный в западном мире как Carol of the Bells), в исполнении хора «Concordia».
На Рождество «Белсат» подготовил необычный выпуск «Мова Нанова»: мы не будем мучить зрителей грамматикой, а просто дадим послушать красивые песни в исполнении чудесного хора Concordia.
Журналисты записали 6 колядок: «Небо и земля», «Новая радость», «А вчера с вечера», «Щедрик», «А в мире нам» и «Тихая ночь».