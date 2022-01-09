Ситуация в ЖКХ становится патовой 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

9.01.2022, 21:21

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Идут необратимые изменения внутри Беларуси.

Вернемся к теме ЖКХ. Главная проблема сейчас – кадровый ресурс. Даже на позицию дворника необходимо пройти проверку в РУВД. А с учетом того, что заговор 97 процентов никто не отменял, то ситуация становится патовой.

Вот еще несколько примеров из бота.

«Не хватает рабочих. Начиная от дворников и заканчивая электриков и сантехниками. Раньше работали 18 сантехников, 4 электрика. А сейчас осталось 6 сантехников и 2 электрика, которые работают на два участка. Норму квартир на одного человека никто не говорит, это нынче военная тайна. Раньше было чуть больше 300 квартир, а теперь, выходит, за 600.

Зарплаты и отпуска порезали. Премию за расширенную зону убрали, индексации зарплат - тоже. За эти деньги никто идти работать не хочет. Еще и пугают планом по быту. Мол, если его не выполняешь – лишим всех надбавок. Голый оклад – это рублей 300-350. Ответ на все вопросы один – денег нет. Вроде, и оптимизацию рабочих провели, но, видно, не судьба».

«Знакомый работает дворником в Минске. Пенсионного возраста мужик. Жена тоже там работает. Получают в районе 500-600 рублей. Говорят, не на что жить.

Так вот, сейчас их всего трое на участке (а раньше было по норме - 14). Раньше регулярно вызывали трактор - утащить крупный мусор со двора, расчистить от снега. Сейчас на это денег нет.

К деду относятся негативно при этом».

«Минск, Партизанский район. Дворы не убираются больше месяца, подъезды - больше года. Грязно, как на улице. Говорят, что нет дворников в ЖЭСе».

«Немного про реорганизацию ЖКХ Фрунзенского района Минска. Прошла она по инициативе председателя райисполкома Шкруднева. Главный ее итог – теперь никто не знает, кто и за что отвечает в районе. Зарплаты людям урезали, многие достойные специалисты уволились. Был даже бунт, когда дворники молча поднялись, ушли с собрания и написали заявления на увольнения. Сейчас микрорайоны Сухарево, Запад, Каменная горка потихоньку превращаются в полигон для выживания. Своевременно мусор не убирается, дороги не чистятся и не посыпаются».

«Как рядовой обыватель, столкнувшийся с ЖКХ, могу подтвердить, что кадров действительно не хватает. Был разговор с мастером, и он сам отметил, что дворников просто нет. Никто не хочет идти к ним. Как следствие, во дворах - грязь. Три коленки, что убирают дворы в нашем районе, хорошо если два раза в неделю уберут мусор возле подъезда».

Зато в понедельник Кочанова отправляется проверять новую школу на Чюрлениса. Красные ленточки должны заставить всех забыть, что реально происходит в стране. Пока синепал восхищается тем, что его методичка по угнетению собственного народа стала популярной в клубе кровавых диктаторов (уже и кадыровщина тут как тут), идут необратимые изменения внутри Беларуси.

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