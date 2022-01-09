Максим Знак рассказал о переводе в колонию в Витебск 9.01.2022, 21:31

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Политзаключенный активно читает книги в тюрьме.

Адвокат и политзаключенный Максим Знак описал в письме свои эмоции от переезда в СИЗО-2 в Витебске. Сам заключенный считает, что и по этому адресу он долго не задержится, сообщает «Белсат».

«Зима для некоторых народов всегда приходит неожиданно. Вот и я – готовился лечь спать. А вдруг обнаружил себя, носящимся в замкнутом пространстве с мыслью: «А что бы еще взять, а что лучше выбросить?», – цитирует письмо брата Александр Знак.

Максим Знак описывает свои приключения со складывание и раскладыванием вещей, которых со времени задержания 9 сентября 2020 накопилось больше, чем он мог перевезти. Сравнивает это с подвигом Геракла в авгиевых конюшнях. Но даже после ревизии справиться с сумками было непросто:

«Забег с четырьмя сумками, когда ты немного скованно себя чувствуешь (и неслучайно) – это уже совсем увлекательный фитнес. Зато обычным пассажирам даже дорогого СВ-вагона никогда так близко не подавали автомобилей к поезду. Почти трап к трапу – уровень!»

Кроме этого Знак поделился впечатлениями от книги «Па што ідзеш, воўча». Пишет, что очень понравилось.

Он находит на удивление много положительного в своей ситуации:

«Еще из впечатлений дня – я впервые за очень долгое время попал в место, которое было построено позже 1826 года. Поэтому все плюсы оформления я воспринимаю как открытие. А после обеда просил передать шеф-повару комплименты».

Новый адрес для писем Максиму Знаку: СИЗО-2. 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 2

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