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«В Кремле задаются одним вопросом: поддерживать Лукашенко или нет?»

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  • 9.01.2022, 22:06
  • 13,286
«В Кремле задаются одним вопросом: поддерживать Лукашенко или нет?»

Такой вопрос может стоять на повестке дня.

Кандидат в президенты Беларуси на выборах в 2001 году Владимир Гончарик считает, что Кремль еще думает, делать ли ставку на Лукашенко. Такое мнение он выразил в комментарии сайту belprauda.com:

— В Кремле задаются одним вопросом: поддерживать Александра Лукашенко или нет? Думаю, такой вопрос стоит в повестке дня. Поскольку договаривались о поддержке до выборов, сразу возникают два вопроса: когда эти выборы пройдут и кого поддерживать на новых выборах? Мне кажется, эта часть проблемы больше всего волнует и Лукашенко, и Путина.

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