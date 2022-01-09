Британские депутаты призвали заморозить активы семьи Назарбаева 4 9.01.2022, 22:55

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Огромные особняки в центре Лондона и графства Суррей принадлежат казахстанской элите.

Министров призвали заморозить более 600 миллионов фунтов стерлингов британских активов, принадлежащих правящей элите Казахстана, после того как правительство страны открыло огонь по протестующим на улицах, сообщает telegraph.co.

На фоне бурных беспорядков из-за роста цен на энергоносители и коррупции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал солдатам «открыть огонь на поражение».

Жестокие репрессии вызвали призывы к правительству рассмотреть вопрос о санкциях в отношении имущества и других богатств, которыми владеют в Великобритании высокопоставленные лица режима и их союзники.

Огромные особняки в центре Лондона и графства Суррей принадлежат казахстанской элите. По данным Transparency International, активы на сумму 370 миллионов фунтов стерлингов принадлежат семье бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Том Тугендхат, член парламента от консерваторов, возглавляющий комитет по иностранным делам, заявил, что правительству следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении таких активов.

«Те, кто нарушает права своих граждан, не должны иметь права владеть богатством в Великобритании», — сказал он. «Мы должны ясно дать понять казахстанским элитам, что их действия будут тщательно изучены, а их активы находятся под угрозой».

Депутат от консерваторов Эндрю Меррисон, бывший министр иностранных дел, также призвал министров быть «гораздо более решительными» в защите продемократических сил в стране.

Имущество, накопленное казахстанскими элитами, включает особняк в «улице миллиардеров» в Хэмпстеде на севере Лондона, принадлежащий Дариге Назарбаевой, высокопоставленному политику и дочери Назарбаева, и Нурали Алиеву, ее сыну.

Тем временем Тимур Кулибаев, влиятельный газовый олигарх, женатый на другой дочери Назарбаева, владеет огромным особняком в Суррее. Он построен на месте парка Саннингвелл, недалеко от Виндзорского замка, который был куплен у принца Эндрю за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Дункан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, сказал, что настоящий британский портфель недвижимости казахстанских фигур, вероятно, превышает 600 миллионов фунтов стерлингов, потому что некоторые из них были скрыты сложной структурой собственности.

Профессор Джон Хизершоу, эксперт по политике в Центральной Азии из Университета Эксетера, сказал: «Проверка для британского правительства заключается в том, чтобы… готово ли оно ввести санкции против членов элиты, которые все еще могут иметь некоторое влияние в стране, которая относится к нам». в качестве союзника и где мы являемся одним из пяти ведущих торговых партнеров».

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