Мнение: Не стоит переоценивать силы и влияние Токаева 9.01.2022, 22:19

Если бы он хотел убрать людей Назарбаева — начал бы с племянника.

Казахстанский Telegram-канал«Басе» выразил мнение, что версия о том, что Токаев убирает людей Нурсултана Назарбаева не имеет ничего общего с действительностью:

— На самом деле, смещение с должностей двух заместителей главы КНБ, а также задержание главы КНБ Карима Масимова, совсем не означает, что Токаев избавляется от людей Нурсултана Назарбаева. Скорее, это говорит о том, что Кремль и Акорда (резиденция президента Казахстана) готовят большой спектакль, с большим количеством подсудимых. В этом спектакле роль главы заговорщиков отведена Кариму Масимову.

Остальные будут играть роль массовки. Следует понимать, что как раз Кариму Масимову не было никакого смысла совершать государственный переворот. Его не считали казахом, его влияние в народе было минимальным, и, в принципе, даже при самом лучшем раскладе, он бы не смог удержаться у власти.

Если бы Токаев действительно хотел убрать людей Назарбаева из КНБ, то он бы начал не с Масимова, а с родного племянника Назарбаева Самара Абиша. Как мы теперь знаем из официальных источников, Самат Афиш остался на прежней должности заместителя главы КНБ. Советуем не переоценивать силы и влияние Токае

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