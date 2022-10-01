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В Гомеле скорая помощь сбила велосипедиста, ехавшего на зеленый свет

  • 1.10.2022, 0:58
В Гомеле скорая помощь сбила велосипедиста, ехавшего на зеленый свет

Велосипедист погиб.

В Гомеле произошло довольно необычное ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошел на улице Советской в районе восьми часов вечера 29 сентября.

Как сообщает пресс-служба МВД, 40-летний водитель скорой помощи ехал на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Он проезжал на запрещающий сигнал светофора, и в этот момент на перекрестке сбил 42-летнего велосипедиста. Тот ехал по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате пострадавшего велосипедиста доставили в реанимацию, где он скончался, не приходя в сознание.

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