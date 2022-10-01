Путин наберет в армию еще 120 тысяч человек 1.10.2022, 1:32

Правитель РФ подписал указ об осеннем призыве.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября, и закончится 31 декабря. В армию отправят 120 тысяч человек.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочек и не пребывающие в запасе. На службе они проведут 12 месяцев. В Генштабе заверили, что срочников посылать на войну с Украиной не будут: после демобилизации они отправятся домой.

Тем же указом с 1 октября будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек. Документ вступает в силу со дня публикации. Горячая линия Минобороны по осеннему призыву начнет работать с 4 октября.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «частичная мобилизация» не коснется солдат-срочников. На правительственном портале «Объясняем.рф» уточнили, что такие граждане могут быть мобилизованы только после увольнения в запас.

В начале войны в Украине Путин утверждал, что срочников туда не отправляют. Однако в марте выяснилось обратное. Спикер Минобороны Игорь Конашенков признал, что такие случаи есть, но заверил, что почти всех призывников уже вывезли в Россию. Президент поручил прокурорам найти и наказать виновных. Однако свидетельства о присутствии срочников в зоне боевых действий поступали и после. Так, стало известно, что они были на крейсере «Москва», который затонул в апреле в Черном море из-за ракетного удара Украины. В июне родители выживших после кораблекрушения срочников жаловались, что их детей снова собираются отправить в зону боевых действий.

В сентябре в Союзе комитетов солдатских матерей России сообщили, что срочников «уже не первый месяц» перебрасывают на границу с Украиной: в Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области — регионы, регулярно подвергающиеся обстрелам со стороны ВСУ. Однако сделать с этим ничего нельзя: призывники находятся в России, а закон запрещает только их участие в боевых действиях на территории иностранного государства.

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