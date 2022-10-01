Буданов о визите Лукашенко в Сочи: Путин пытается втянуть Беларусь в войну
- 1.10.2022, 4:07
РФ рассматривает «определенный формат» участия режима в войне.
Президент РФ Владимир Путин пытался втянуть Беларусь в войну во время визита Александра Лукашенко в Сочи, который он совершил 26 сентября.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что руководство России рассматривает «определенный формат» участия Беларуси в войне.
«Там есть определенный формат, который ему предложили, я сейчас не буду озвучивать. На что Лукашенко в присущих ему чертах характера пытается уклониться от этого, то есть не отказывается и не соглашается. И делает все, чтобы этого не произошло», - рассказал Буданов.