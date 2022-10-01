ВСУ на юге ударили по логистическим центрам и уничтожили «Солнцепек» оккупантов 1.10.2022, 8:04

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Также сбиты два беспилотника «Орлан-10» в небе Херсонщины.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и РСЗО «Град», а также поразили логистические центры россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По предварительным данным, вражеских сил стало меньше на 10 человек, тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», реактивную систему залпового огня «Град», 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы «Мста-С», 3 танка и 2 боевые машины пехоты.

Также уничтожены два беспилотника «Орлан-10» в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поразили полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

В Черном море вражеская корабельная группировка из 16 кораблей маневрирует в штормовых условиях вдоль крымского побережья, подальше от наших средств поражения, ближе к пунктам базирования. Угрозой остаются 3 надводных ракетоносителя, снаряженных 24 «Калибрами» и 3 больших десантных корабля.

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