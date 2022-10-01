закрыть
1 октября 2022, суббота, 8:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне оказались в ловушке в Лимане

  • 1.10.2022, 8:06
  • 2,690
Россияне оказались в ловушке в Лимане

Освобождение Луганской области начнется с этого города.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты оказались в ловушке в Лимане.

«Я не просто верю в деоккупацию Луганщины, я знаю, что вся наша область будет освобождена. Сегодня есть хорошие новости из Лимана. Клещи сомкнулись, россияне в ловушке. В ближайшее время увидим, все ли они погибнут или сдадутся», — заявил глава ОВА .

Сергей Гайдай отметил, что освобождение Луганской области начнется с Лимана.

Утром в пятницу появилась информация, что защитники Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана. Позже было опубликовано видео с украинскими десантниками в пгт Дробышево в 9 км от Лимана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип