Медведев уснул во время выступления Путина 1.10.2022, 8:10

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А Кадыров рыдал на камеру.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал «договора о вступлении в состав России» захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ, пишет «Главред».

В Кремле, на «мероприятии» собрались все марионетки Путина.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров отметился странной реакцией на речь президента России Владимира Путина.

Во время речи Кадыров закатил глаза и «заплакал». Видео с Кадыровым появилось в соцсети.

«Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и в Херсонском направлении, и в Запорожском. Это наша территория. Никто не имеет права шутить с Россией. Шутить с нашим государством мы не позволим», - вдруг выступил Кадыров, после шабаша в Кремле.

Еще одному другу диктатора Путина Дмитрию Медведеву, наверно, очень стало скучно.

Тот не выдержал спича Путина и просто уснул.

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