Медведев уснул во время выступления Путина
- 1.10.2022, 8:10
- 6,546
А Кадыров рыдал на камеру.
30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал «договора о вступлении в состав России» захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ, пишет «Главред».
В Кремле, на «мероприятии» собрались все марионетки Путина.
Так, глава Чечни Рамзан Кадыров отметился странной реакцией на речь президента России Владимира Путина.
Во время речи Кадыров закатил глаза и «заплакал». Видео с Кадыровым появилось в соцсети.
«Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и в Херсонском направлении, и в Запорожском. Это наша территория. Никто не имеет права шутить с Россией. Шутить с нашим государством мы не позволим», - вдруг выступил Кадыров, после шабаша в Кремле.
Еще одному другу диктатора Путина Дмитрию Медведеву, наверно, очень стало скучно.
Тот не выдержал спича Путина и просто уснул.