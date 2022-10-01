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ГУР: «Украинский Моссад» уже работает

  • 1.10.2022, 8:14
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ГУР: «Украинский Моссад» уже работает

Создано новое «подразделение мести».

«Украинский Моссад» уже работает, но он не будет использоваться в политических целях, заявил в эфире телемарафона глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, не будут ли в будущем эти спецназовцы использованы политическим руководством, отметил:

«Я надеюсь, что не будут. Это вопрос на многие годы вперед».

Напомним, генерал украинской армии Николай Маломуж в апреле на фоне массовых бесчинств в Киевской области и других захваченных территориях заявил о предстоящей расправе над оккупантами:

«Тогда уже будет не только наш Моссад условно, но и мировые разведки, а у нас сотрудничество и с американскими, европейскими, турецкими и даже китайскими разведками по поиску преступников. Как сейчас идет поиск по исламскому государству (ИГИЛ) – это будет еще хуже, земля будет гореть под ногами. Под которыми они паспортами не выезжали бы за границу, в любую страну, их будут искать. А спецслужбы будут искать их на территории российской федерации».

В мае советник главы МВД Антон Геращенко связал «саморазрушение» мостов и железнодорожных путей в РФ с деятельностью специального украинского подразделения.

А в июле Геращенко заявил о создании нового «подразделения мести». Речь шла о задании по установлении всех причастных к массовому убийству военнопленных в Оленовке. Он высказал предположение, что после окончания войны Украина «будет еще соревноваться с Моссадом, ЦРУ и MI6, которая служба умеет лучше защищать интересы своей страны».

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