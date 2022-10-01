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ВСУ захлопнули «крышку котла» для группировки армии РФ в Лимане

  • 1.10.2022, 8:20
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ВСУ захлопнули «крышку котла» для группировки армии РФ в Лимане

Враг окружен.

Вооруженные силы Украины захлопнули «крышку котла» для группировки российских войск во временно неподконтрольном Лимане на Донетчине.

Об этом пишут украинские СМИ и свидетельствует карта, опубликованная «Зеркалом недели».

Издание ссылается на источники, находящиеся непосредственно в зоне боевых действий, которые подтверждают информацию об окружении россиян.

Отмечается, что расположенным в Лимане российским подразделениям вряд ли удастся выбраться из «котла», поскольку у них отсутствует необходимое для прорыва вооружение.

Кроме того, перехваты украинской разведки свидетельствуют о крайне низком уровне морального состояния личного состава российских подразделений, оказавшихся в окружении.

Ранее о запланированном прорыве российской группировки войск из окружения массово писали российские СМИ и паблики в соцсетях.

Об успехах ВСУ на Восточном фронте сообщил в вечернем видеообращении и президент Украины Владимир Зеленский.

«Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области», - сказал глава государства и добавил, что эти шаги значат очень много для Украины.

Ранее в пятницу стало известно, что украинские военные взяли под контроль населенные пункты Ямполь и Дробышево на подступах к Лиману.

В свою очередь, российские СМИ писали, что бои идут уже на административных границах Лимана, а дорога возле Торского в сторону Кременной находится под огневым контролем украинской артиллерии.

Об окружении подразделений российских войск в Лимане сообщил и российский диверсант, бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

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