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Байден незамедлительно подписал закон, включающий $12 миллиардов помощи Украине

  • 1.10.2022, 8:33
Байден незамедлительно подписал закон, включающий $12 миллиардов помощи Украине

В четверг законопроект поддержал Сенат, а в пятницу - Палата представителей США.

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

В сообщении указано, что закон «предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине».

Закон вступил в силу до конечного срока, когда в США заканчивается финансовый год и при отсутствии одобренного финансирования объявляется шатдаун - вынужденное приостановление работы госучреждений.

Напомним, в четверг законопроект поддержал Сенат, а в пятницу - Палата представителей США.

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