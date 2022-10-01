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Wall Street Journal показал удары HIMARS по оккупантам на фронте

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  • 1.10.2022, 8:51
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Wall Street Journal показал удары HIMARS по оккупантам на фронте

Журналисту издания дали возможность пообщаться с украинскими военными.

Американское издание The Wall Street Journal 29 сентября опубликовало сюжет о работе ракетных систем HIMARS на передовой в Украине.

«Предоставленные Америкой HIMARS сыграли ключевую роль в украинском контрнаступлении против России. Стивен Калин из WSJ получил редкий доступ к мобильным ракетным установкам на южном фронте Украины, где военные обстреливают российскую технику и войска», – говорится в описании сюжета.

Журналист пообщался с операторами HIMARS. Один из военнослужащих ВСУ назвал эту ракетную установку одной из самых эффективных систем на поле боя. По его словам, на его участке эти системы обеспечивают около 70% от всей огневой мощности, развернутой вблизи линии фронта.

Военные отмечают, что система позволяет очень быстро и эффективно отрабатывать по российским оккупантам: «Когда мы доезжаем до той точки, из которой уже можем вести огонь, HIMARS нам показывает, что отсюда уже можем стрелять, и по команде мы запускаем ракеты», – сказал один из собеседников издания.

Отдельно военные отметили мобильность HIMARS, которая дает возможность оперативно реагировать на действия врага.

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