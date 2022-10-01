На сайте минобразования Дагестана опубликовали обращение Зеленского к народам Кавказа 2 1.10.2022, 8:55

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Президент Украины произнес речь возле мемориальной доске Имаму Шамилю.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России опубликовали на сайте министерства образования Дагестана. Об этом 30 сентября сообщило издание «Фокус».

Видео появилось на сайте минобразования 29 сентября, утверждает издание. Позже видео было удалено, пишет «Фокус».

В этом обращении Зеленский призывает жителей России бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу. Оно записано на фоне мемориальной доски в память об Имаме Шамиле, который жил в столице Украины в конце XIX века. Как отметил Зеленский, так Украина демонстрирует, что умеет чтить память о местах, которые соединили «культуры народов».

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