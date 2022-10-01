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Доктор назвала добавки к кофе, от которых стоит отказаться

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  • 1.10.2022, 9:01
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Доктор назвала добавки к кофе, от которых стоит отказаться

При правильном употреблении напиток улучшает кровообращение и продлевает жизнь.

Многие из нас не могут представить себе начало дня без маленькой черной чашки. Кофе также сопровождает нас во время обеда, ужина, светских и деловых встреч.

Многочисленные научные исследования подтвердили, что кофе является естественным сжигателем жира, поэтому он не должен отсутствовать в рационе людей, которые худеют. Он улучшает кровообращение, добавляет энергии, а благодаря содержанию важных антиоксидантов снижает риск развития некоторых видов рака. Исследователи считают, что кофе продлевает жизнь, снижает стресс и может даже снизить риск развития диабета 2 типа.

К сожалению, есть и плохие новости. Кофе со всевозможными добавками, к которым мы так охотно тянемся, теряет свои свойства. Более того, это может негативно повлиять на наш организм. Ароматизированные сиропы, печенье, сгущенка, сухие сливки или даже молоко превращают чашку кофе в настоящую калорийную бомбу.

«Кофе с молоком и пирожными — это еда, которая давит на поджелудочную железу. Все больше и больше молодых людей сталкиваются с углеводными расстройствами в виде инсулинорезистентности, преддиабета или диабета 2 типа, и это результат множества накладывающихся друг на друга факторов», — предупредила доктор Луиза Напирковска, диабетолог, эндокринолог и терапевт, в интервью для WP abcHealth (перевод — cursorinfo.co.il).

Стоит учесть это, когда мы в следующий раз потянемся за этим ароматным напитком.

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