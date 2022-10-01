Для белорусских пенсионеров запустили «МММ» 17 1.10.2022, 9:11

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Как будет работать «финансовая пирамида» от властей.

С сегодняшнего дня в Беларуси заработает новая система пенсионных накоплений — «3+3». Сайт Onlíner рассказывает, как это будет «работать».

Зачем менять пенсионную систему? Эта пока вроде работает

Сейчас в Беларуси действует распределительная система начисления пенсий: каждый работник перечисляет одинаковый процент от своей зарплаты в ФСЗН, но эти деньги идут не на его пенсию, а на пенсию тех, кто получает ее сейчас (а еще на сегодняшние пособия и больничные).

Отсюда первая проблема теперешней системы: уравниловка. Даже если работник не «наработал» себе на пенсию или пособие, он все равно получит ее в минимальном размере. А вот у тех, кто очень много работал и хорошо получал, будет невысокая по сравнению с прошлым заработком пенсия. Не всех устраивает такой расклад.

Вторая проблема: пенсионеров в стране становится все больше, а трудоспособного населения — меньше, потому что рождаемость только падает. Уже сейчас каждый четвертый житель Беларуси — пенсионер, и если ничего с этой статистикой не делать, то непонятно, откуда потом придется брать пенсии для тех, кому сегодня 20—30 лет. Ведь все усугубляется тем, что уже сейчас Фонд соцзащиты ежегодно уходит в минус и берет деньги из бюджета, чтобы всем хватало на пенсии и пособия.

Можно ли заранее узнать свою пенсию ?

Для большинства белорусов размер их пенсий становится откровением, ведь подсчитать его заранее просто невозможно. Да и понять, как работает пенсионная система, — тот еще квест. Onlíner сделал это за вас и рассказывает, от чего зависит размер пенсионных выплат, почему в Беларуси невысокие пенсии и как накопить себе на достойную старость.

Такие проблемы затронули практически все страны, и многие со временем стали переходить на смешанную систему начисления пенсии, когда каждый работник вносит деньги в общий котел и параллельно копит на пенсию себе. В любой стране с высокими пенсиями действует именно такая система.

— Есть два направления реформирования пенсионной системы: повышение пенсионного возраста и структурные изменения. Повышение пенсионного возраста у нас уже прошло, но, как показывают исследования экспертов BEROC, этого недостаточно. Для снижения нагрузки на ФСЗН возможно дальнейшее повышение пенсионного возраста для женщин (мужчинам повышать нецелесообразно, потому что из-за существенной разницы в продолжительности жизни они до нее не доживут). Второе направление в виде введения накопительной пенсии начинает действовать как раз с октября этого года, — говорит эксперт BEROC Анастасия Лузгина. — В Беларуси это мягкая реформа, потому что все делается на добровольной основе. Это однозначно важное и нужное изменение, но есть два риска. Первый — делать это нужно было намного раньше, когда ФСЗН был профицитным. А сейчас и без того дефицитный Фонд соцзащиты будет терять еще бо́льшие деньги за счет того, что работодатели перенаправят часть средств на личные счета работников. Второй риск — сейчас не лучшее время для нашей экономики, чтобы вводить такие изменения. Падает ВВП, относительно высокая инфляция, снижаются реальные доходы населения. Все это не лучшим способом скажется на популярности такой реформы, ведь она добровольная. А в условиях распределительной пенсионной системы люди уверены, что пенсию им обязано давать государство.

Что за программа «3+3» и как она будет работать?

Программа «3+3» заключается в том, что с сегодняшнего дня каждый работник имеет право (но не обязан) самостоятельно отчислять до 10% своего заработка на формирование своей пенсии. Эти деньги не пойдут в общий котел, а станут исключительно вашей прибавкой к пенсии.

Если вкратце, выглядеть это будет так: каждый работник при желании отчисляет до 10% заработка на свою дополнительную пенсию. Если работник решил воспользоваться такой возможностью, его наниматель обязан будет также переводить деньги на пенсионный счет работника. Но наниматель может прибавить к вашим накоплениям не более 3% и при этом не больше, чем вы накапливаете сами.

Например, вы хотите ежемесячно копить на пенсию 4% от зарплаты — в этом случае на ваш накопительный счет каждый месяц будет идти 7% от зарплаты (4% от вас и максимальные 3% от нанимателя). Если вы решите платить 2%, то наниматель тоже заплатит 2%. Если вы хотите платить 3%, наниматель тоже выплатит 3% (отсюда и название «3+3»).

В итоге максимальная часть, которая может поступать на накопительную пенсию работника за месяц, — это 13% от его зарплаты. При этом нагрузка для нанимателя не должна увеличиться: дополнительные проценты будут высчитывать из обязательных страховых взносов за работника (они составляют 28%).

По достижении пенсионного возраста работник вдобавок к основной пенсии получает еще и накопленную в течение 5 или 10 лет (на выбор). До этого момента деньги будут храниться на счету государственной страховой компании «Стравита».

Копить по новой системе сможет каждый работник?

Нет. Чтобы применить такой механизм, до пенсии по возрасту вам должно оставаться не менее трех лет.

Кроме того, в программе не смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые, милиционеры и военные, работники, работодатели которых находятся в стадии санации, ликвидации или банкротства, а также неработающие граждане.

В России такую систему уже вводили, но она провалилась. У нас такого не будет?

Россия уже пыталась ввести накопительную пенсионную систему. С 2002 по 2014 год пенсионные взносы разделяли на части: 16% от зарплаты работника шло в общий пенсионный котел, еще минимум 6% уходило на индивидуальный пенсионный счет человека. Однако, в отличие от нашей системы, она была обязательной, а не добровольной.

Вскоре стало понятно, что бюджет не справляется с такой нагрузкой, потому что часть доходов, которые раньше шли в общий фонд, наниматели перенаправили на индивидуальные накопительные счета работников. В итоге систему заморозили, пока никто в обязательном порядке на свою пенсию копить не должен.

— Создавать такую систему — это очень здорово, но она может исправно работать при наличии развитого фондового рынка и возможности привлечь дополнительные ресурсы в бюджет в период перехода к пенсионной системе с накопительным элементом. Следует учитывать, что пенсионные накопления не лежат мертвым грузом все эти годы, а вкладываются в финансовые инструменты, — считает эксперт.

Что лучше: страхование пенсии или счет в банке?

Как вклад, так и пенсионные накопления в случае вашей смерти достанутся наследникам. Из плюсов накопительной системы — на сумму ваших накоплений можно получить налоговый вычет (а значит, сэкономить на налогах). Банковский вклад такого преимущества не дает, зато дает больше защиты от инфляции.

— Откладывать на свою пенсию каждому человеку нужно обязательно. Вопрос в том, как это делать эффективнее всего. Если вы решите копить на пенсию по системе «3+3» и откроете счет в «Стравите», то норма доходности для такого счета будет на уровне ставки рефинансирования плюс бонус, размер которого устанавливается по согласованию с Минфином. Сегодня ставка рефинансирования — 12%, а годовая инфляция — 18%, то есть если бонус составит менее 6%, то за год накопления могут сократиться в реальном выражении. Возможно, доходность накоплений будут стараться выровнять с уровнем инфляции, но о приумножении сбережений говорить сложно. Опции сберегать деньги в другой валюте в системе не предусмотрено, а долгосрочные сбережения в национальной валюте белорусы в большинстве своем не практикуют. Так что в условиях нестабильной экономической ситуации и высоких рисков будет проблематично повысить мотивацию к долгосрочным сбережениям в рублях.

Впрочем, копить на пенсию можно не только таким способом. В Беларуси и раньше можно было заниматься пенсионным страхованием и с помощью двух компаний: «Приорлайф» (дочке «Приорбанка») или «Стравита». О них мы уже писали ранее.

А вот хранить все в наличных долларах — это совсем не выход из положения, отмечает эксперт.

— Физически-то вы этими деньгами владеете, но не стоит забывать, что инфляции подвержена экономика не только Беларуси, но и других стран. Сейчас это особенно хорошо видно по инфляции в США и Еврозоне, которая превысила 8% годовых. Потому долгосрочные вложения «под матрас» — это далеко не лучший вариант накопить себе на пенсию. Относительно надежный способ если не заработать, то хотя бы не потерять на инфляции — это банковские депозиты. Проценты по рублевым депозитам почти всегда превышают инфляцию, по валюте — находятся примерно на уровне инфляции. При этом нужно понимать, что чем выше процент по вкладу, тем больше на него может быть наложено ограничений (например, безотзывный вклад на длительный срок). В идеале свои сбережения нужно диверсифицировать: хранить в разных валютах и в разных финансовых инструментах (на банковском вкладе, в ценных бумагах и так далее), — советует Анастасия Лузгина.

Напомним, что независимые эксперты считают, что большинство белорусских мужчин до пенсии по новой системе просто не доживет.

А читатели Charter97.org в комментариях сравнили «пенсионный лохотрон» от государства с известной финансовой пирамидой МММ.

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