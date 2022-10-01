Триумф глупости 2 Игорь Эйдман

1.10.2022, 9:14

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Путин не верит в своих подданных.

Путин сам не верит в патриотизм и любовь к нему со стороны подданных. Иначе сделал бы все по-другому, провел шоу с аннексией чуть раньше - вместо мобилизации. Обратился бы на нем к гражданам с призывом защитить новые «российские земли» с оружием в руках, записавшись добровольцами в ближайших военкоматах.

Неужели, если бы россияне были действительно такими урапатриотами и любили бы «вождя», из ста сорока миллионов не нашлось бы нескольких сот тысяч, даже пары миллионов добровольцев? И тогда не нужна была бы никакая принудительная мобилизация, вызвавшая стресс в обществе и массовое бегство из страны.

Путин не обратился с таким призывом только потому, что прекрасно знает - в России нет по поводу этой войны никакого патриотического подъема, люди в подавляющем большинстве не готовы жертвовать своей шкурой ради Мелитополя или Бердянска и их сбрендившего покорителя. У телевизора болеть или на праздничном концерте на звезд поглазеть - это пожалуйста, а воевать - только под страхом тюрьмы.

Вот и оказывается, что за Путиным нет готовой воевать страны, а только стадо подгоняемых пинками и затрещинами обреченных «мобиков».

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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