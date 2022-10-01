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Мигранты рассказали белорусу, что с ними делали лукашенковские пограничники

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  • 1.10.2022, 9:34
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Мигранты рассказали белорусу, что с ними делали лукашенковские пограничники

Бизнесмен после участия в протестах оказался в Германии.

После протестов 2020 года режим Лукашенко довел до банкротства бизнес белоруса Андрея и заставил его бежать из страны. В Германии он попал в лагерь, где были мигранты, которые прорвались в Евросоюз через белорусскую границу, сообщает «Белсат».

Андрей – активный участник сопротивления режиму Лукашенко. Он участвовал в маршах, дворовых акциях. Власти нанесли удар по его бизнесу – он занимался ремонтом автомобилей. А накануне Дня Воли 2021 года за ним пришли. После этого Андрею пришлось уехать в Украину, а после вторжения российских войск туда он через Польшу подался в Германию. Здесь у него отобрали паспорт и направили в лагерь для беженцев.

Он жил вместе с людьми, которые во время миграционного кризиса, инициированного Лукашенко и Путиным, направлялись в ЕС транзитом через Беларусь. За два месяца в лагере Андрей услышал много историй о том, как беларусские пограничники обращались с эмигрантами с Востока.

«В лагере видел тех людей, которые пытались прорваться через Беларусь. Они крайне негативно высказывались о пограничниках белорусских, которые вроде бы им помогали. Они говорили, что их избивали, заставляли идти на границу. Те, с которыми я разговаривал», – рассказывает Андрей.

Сейчас Андрея беспокоит одна проблема –легализация. Он просит СМИ освещать эту тему, которая стала проблемной для многих белорусов, которые вынуждены были покинуть страну.

«При наличии легализации я всего смогу добиться сам», – говорит Андрей.

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