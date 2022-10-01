закрыть
1 октября 2022, суббота, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кретинизм и непрофессионализм»: террорист Гиркин устроил истерику из-за окружения войск РФ в Лимане

8
  • 1.10.2022, 9:43
  • 12,018
«Кретинизм и непрофессионализм»: террорист Гиркин устроил истерику из-за окружения войск РФ в Лимане

Оккупанты при попытках выйти из «котла» несут огромные потери.

Военный преступник, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что российские войска в Лимане находятся в полном окружении.

По его словам, оккупанты при попытках прорвать окружение несут огромные потери, находясь под массированным огнем дальнобойной артиллерии ВСУ.

Экс-сотрудник ФСБ подчеркнул в своем Telegram-канале, что «котел» в Лимане - результат «непроходимого кретинизма и непрофессионализма командования».

Бывший «министр» так называемого «ДНР» отметил, что войска Путина провалились в Лимане, ведь подобные поражения на украинском фронте происходили уже неоднократно и за них не ответил никто из командного состава.

Стрелков намекнул, что «котел» в Лимане может стать огромным ударом по армии РФ и столь же значительным моральным успехом для украинской армии.

Ранее, 30 сентября, в Сети появилось видео того, как войска оккупантов пытаются прорвать «котел» в Лимане, сбежав через лес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип