«Кретинизм и непрофессионализм»: террорист Гиркин устроил истерику из-за окружения войск РФ в Лимане 8 1.10.2022, 9:43

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Оккупанты при попытках выйти из «котла» несут огромные потери.

Военный преступник, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что российские войска в Лимане находятся в полном окружении.

По его словам, оккупанты при попытках прорвать окружение несут огромные потери, находясь под массированным огнем дальнобойной артиллерии ВСУ.

Экс-сотрудник ФСБ подчеркнул в своем Telegram-канале, что «котел» в Лимане - результат «непроходимого кретинизма и непрофессионализма командования».

Бывший «министр» так называемого «ДНР» отметил, что войска Путина провалились в Лимане, ведь подобные поражения на украинском фронте происходили уже неоднократно и за них не ответил никто из командного состава.

Стрелков намекнул, что «котел» в Лимане может стать огромным ударом по армии РФ и столь же значительным моральным успехом для украинской армии.

Ранее, 30 сентября, в Сети появилось видео того, как войска оккупантов пытаются прорвать «котел» в Лимане, сбежав через лес.

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