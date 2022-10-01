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Евродепутат «предложил» разделить Калининградскую область РФ между Чехией и Польшей

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  • 1.10.2022, 9:57
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Евродепутат «предложил» разделить Калининградскую область РФ между Чехией и Польшей

Кремлевские пропагандисты запаниковали.

Чешский евродепутат Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой, в которой говорится о разделе российской Калининградской области между Польшей и Чехией.

Впоследствии об этом как о серьезном предложении сообщил российский новостной сайт EurAsia Daily, сообщает чешское издание iDnes.

Чешский политик перепостил твит анонимного автора из Польши. «Пора разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец имели выход к морю», — говорится в оригинальном сообщении, которое сопровождается картой, на которой показано разделение территории на две половины.

После того, как он поделился этим сатирическим постом, российский новостной сайт назвал его публикацию «реваншистским заявлением».

В ответ Здеховский заявил, что Россия должна быть готова к тому, что если она пытается аннексировать чужую территорию на основе сомнительных референдумов, это может спровоцировать иронические дискуссии о том, стоит ли оставлять в этой стране Калининград.

«Я считаю, что дебаты законны и что Россия должна действительно обдумать свои будущие международные шаги», — сказал он, напомнив, что изначально город был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II.

Он также заявил, что не удивлен, что в России его пост был воспринят серьезно.

«Я думаю, что россияне воспринимают себя слишком серьезно как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений. Нам нужно все больше держать им зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз, и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех территорий», – добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран выразили свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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