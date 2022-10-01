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«Мы в кольце, Люб, нам конец»

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  • 1.10.2022, 10:02
  • 13,514
«Мы в кольце, Люб, нам конец»

Российский разведчик позвонил жене, чтобы попрощаться, и разрыдался.

Российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ на некоторых направлениях. Оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, вероятно, находящийся в кольце, в панике прощается с женой.

«Мы в кольце, Люб. Нам конец скоро... Я просто позвонил, чтобы попрощаться», - сказал солдат.

При этом заметно, что российский оккупант находится в паническом состоянии. Он рассказывает тайные данные жене и хочет, чтобы уже «что-то прилетело».

«Нас осталось вообще, из моей разведгруппы. Н***й я это говорил?! Мы еле пришли... Еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже п***ру на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит», - говорит оккупант.

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