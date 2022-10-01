закрыть
1 октября 2022, суббота, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили необычную настольную игру из Древней Греции

  • 1.10.2022, 10:11
  • 1,086
Ученые обнаружили необычную настольную игру из Древней Греции

Возраст каменных сфер составляет от 3600 до 4500 лет.

В ходе своих недавних археологических раскопок исследователи из Бристольского университета наткнулись на загадочные каменные сферы, найденные в различных древних поселениях в Эгейском и Средиземном море, пишет Bristol.ac.

На самом деле, среди ученых существует множество теорий о предназначении сфер, которые они часто находят на Санторини, Крите, Кипре и других греческих островах, включая систему подсчета, ведения записей, бросания в качестве мячей или пешек.

Предыдущее исследование, проведенное той же командой из Бристольского университета, показало, что размеры сфер различаются в пределах определенных групп и наборов. Исходя из этого, команда захотела более детально изучить эти сферы, чтобы понять их потенциальное использование.

В ходе своего нового исследования, эксперты изучили 700 камней возрастом от 4500 до 3600 лет, найденных в городе бронзового века на острове Санторини — Акротири.

Камни были меньше мячей для гольфа, разных цветов и из разных материалов. Ученые разделили их на две группы: более крупные и более мелкие. Стоит отметить, что в Акротири и в других поселениях по всему Эгейскому морю есть также каменные плиты с неглубокими чашеобразными отметками, на которых могли стоять или располагаться сферы.

«Наше исследование показало, что камни использовались в качестве счетчиков для настольной игры», — рассказали ученые.

Если эти сферы на самом деле являются частью настольной игры, тогда становятся одними из самых ранних примеров, наряду с аналогичными находками из Леванта и Египта.

«Социальное значение сфер, о чем свидетельствует то, как они были помещены в конкретные полости, также поддерживает идею, что сферы являются частью игры, в которую играли для социального взаимодействия», — заключили специалисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип