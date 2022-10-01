Ученые обнаружили необычную настольную игру из Древней Греции 1.10.2022, 10:11

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Возраст каменных сфер составляет от 3600 до 4500 лет.

В ходе своих недавних археологических раскопок исследователи из Бристольского университета наткнулись на загадочные каменные сферы, найденные в различных древних поселениях в Эгейском и Средиземном море, пишет Bristol.ac.

На самом деле, среди ученых существует множество теорий о предназначении сфер, которые они часто находят на Санторини, Крите, Кипре и других греческих островах, включая систему подсчета, ведения записей, бросания в качестве мячей или пешек.

Предыдущее исследование, проведенное той же командой из Бристольского университета, показало, что размеры сфер различаются в пределах определенных групп и наборов. Исходя из этого, команда захотела более детально изучить эти сферы, чтобы понять их потенциальное использование.

В ходе своего нового исследования, эксперты изучили 700 камней возрастом от 4500 до 3600 лет, найденных в городе бронзового века на острове Санторини — Акротири.

Камни были меньше мячей для гольфа, разных цветов и из разных материалов. Ученые разделили их на две группы: более крупные и более мелкие. Стоит отметить, что в Акротири и в других поселениях по всему Эгейскому морю есть также каменные плиты с неглубокими чашеобразными отметками, на которых могли стоять или располагаться сферы.

«Наше исследование показало, что камни использовались в качестве счетчиков для настольной игры», — рассказали ученые.

Если эти сферы на самом деле являются частью настольной игры, тогда становятся одними из самых ранних примеров, наряду с аналогичными находками из Леванта и Египта.

«Социальное значение сфер, о чем свидетельствует то, как они были помещены в конкретные полости, также поддерживает идею, что сферы являются частью игры, в которую играли для социального взаимодействия», — заключили специалисты.

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