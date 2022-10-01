закрыть
1 октября 2022, суббота, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вы и взорвали-с, Владимир Владимирович!

  • Вадим Зайдман
  • 1.10.2022, 10:21
  • 6,300
Вы и взорвали-с, Владимир Владимирович!

Принятию решения по «Северным потокам» помог лично Путин.

Меня удивляют споры о том, кто бы это мог взорвать газопроводы СП-1 и СП-2. — Просто загадка!

В числе подозреваемых называют Россию, Украину, Польшу и США. И скрупулезно рассматривают вероятность причастности каждого из подозреваемых, наличие у него мотивов и технических возможностей для совершения подобных диверсий. И, в общем, независимые аналитики, прежде всего не относящиеся к путинским пропагандонам, на основе всестороннего анализа приходят к выводу, что это Россия.

Вывод, не сомневаюсь, верный, но не слишком ли сложным путем наблюдатели приходят к нему? Конечно, в Москву можно попасть в том числе через Владивосток, но есть и более короткий путь. И чтобы попасть в Москву, и чтобы понять, что только Москва могла совершить эти теракты. — Больше никто.

Здесь довод тот же самый, который я приводил после убийства Дарьи Дугиной:

«Тот, кто в принципе допускает наличие украинского следа в теракте, в результате которого погибла дочь «философа Дугина» Дарья, видимо, настолько принюхался и сжился с родным Мордором, что уже просто не понимает, чем отличается страна государственного терроризма, каковой при Путине стала Россия, — от страны нормальной, не человеконенавистнической. Которой, при всех ее недостатках, является Украина».

Совершенно верно обозначил эту разницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство».

Всё то же самое можно сказать и в отношении подрыва трубопроводов: ни Украина, а также ни Польша, ни США не могут по определению иметь отношения к этим диверсиям, к этим ТЕРАКТАМ. Просто потому, что они не криминальные государства, которым является Российская Федерация, и тем более не ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ государства.

Кстати, все это же самое можно было сказать и обо всех других терактах, когда международное сообщество, рассматривая поначалу десятки версий, которыми услужливо троллила это сообщество Россия, доискивалось: ну кто же это все мог организовать? — И в случае отравления Литвиненко, и в случае удара по малайзийскому Боингу в 2014 году, и в случае покушения на Скрипалей, и в случае других многочисленных уже актов ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА.

И разве в итоге не подтверждалось всегда именно российское авторство всех этих преступлений?

Перефразируя Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», можно сказать: вы «Боинг» и сбили-с! Вы и Литвиненко, и Скрипалей и отравили-с! Про Дугину просто дословно: вы и убили-с! И, наконец, про газопроводы: вы и взорвали-с, Владимир Владимирович!

Вот только наказания за эти и все другие многочисленные преступления Путина, за развязанные им войны — никак не последуют.

Конечно, доказать, что это Россия сама подорвала свои газопроводы — желательно, хотя бы для того, чтобы она не избегла многомиллиардных штрафов за невыполнение контракта по поставкам газа в Германию. Правда, Борис Соколов, например, считает, что доказать причастность России к данной диверсии будет практически невозможно: «...шансы на то, что в ходе расследования будут найдены улики, указывающие на конкретную страну, близки к нулю. Это вам не отравление Скрипалей, здесь действительно все концы в воду».

Так что же? — Согласиться с форс-мажорными обстоятельствами, освободить Россию от выплаты неустойки и, более того, дать ей возможность получить многомиллиардную страховую компенсацию за взрывы на газопроводах? — В полном соответствии с международным правом?

Ну конечно, если продолжать считать Россию нормальным, придерживающимся международных норм государством, наотрез отказываться признать ее спонсором терроризма — тогда да, в ее отношении нужно соблюдать международное право.

А если взглянуть правде в глаза и увидеть, что Россия не то что «спонсор терроризма», а, если называть вещи своими именами, непосредственно ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ государство и есть — тогда, может быть, отсюда следует сделать естественный вывод, что в отношении террористического государства не могут действовать никакие международные нормы и договоры?

Помнится, сам Владимир Владимирович говорил, что он не ведет никаких переговоров с террористами. Не настала ли пора этот принцип применить к нему самому, государственному террористу №1 на планете Земля? — Не вести с ним никаких переговоров, не распространять на него нормы, распространяющиеся на нормальные, не террористические государства!

И если вдруг окажется, что в случае подрыва трубопроводов авторство этой диверсии действительно недоказуемо — не множить сущности, пытаясь доказать и так очевидное: Россия и взорвала-с!

Государство, не просто не придерживающееся международных норм, но раз за разом грубо их попирающее — не может претендовать на соблюдение взломанных им самим норм по отношению к себе.

А Путина можно поздравить с тем, что он, сначала прекратив подачу газа в Германию по трубопроводу «Северный поток — 1», а теперь еще и взорвав СП-1 и СП-2, де-факто сам, своими руками, своей дурной головой окончательно ввел то самое эмбарго на свой газ, введение которого так безуспешно добивались от Германии и Европы друзья Украины.

Только вдумайтесь. Никакое международное преступление Путина не могло подвигнуть Европу и Германию ввести эмбарго на российский газ — одну из самых болезненных и действенных санкций против РФ, если бы она была принята. Ни геноцид в Чечне, ни война против Грузии, ни аннексия Крыма, ни захват части восточной Украины, ни варварские бомбардировки Сирии, ни, наконец, нынешняя полномасштабная война, сопровождающаяся самым настоящим геноцидом украинского народа, разрушением украинских городов.

И тут принятию этого решения помог лично Путин. Разумеется, по своей дурости, причем в пакете с другими самоубийственными шагами, предпринятыми им в последние дни: объявление мобилизации, проведение фейковых референдумов, отказ, несмотря на настойчивые рекомендации генералов, уйти из Херсона, принятие на себя командования вермахтом. А к этому добавьте, что, по результатам мобилизации, вскоре следует ожидать потока в Россию «Груза 200» просто в промышленных масштабах — особенно усиленного полководческим гением Путина, взявшим командование на себя.

Хочется надеяться, все ускоряющееся скольжение России по наклонной плоскости к катастрофе неостановимо. Ни Европа, ни Германия не приползут теперь на коленках к Путину и, как советовал еще бог знает когда Вацлав Гавел, скажут ему, наконец: «Оставьте ваш газ себе!» И этому не помешает теперь никакая Меркель, уже услужливо выскочившая из табакерки с инициативой не закрывать дверь возможных переговоров с Путиным.

Переговоры с ним возможны единственно о полной и безоговорочной капитуляции вермахта и предании Путина и его бандитской клики справедливому международному трибуналу.

Вот на соблюдение всех процессуальных юридических норм во время суда над ними Путин и его банда вполне могут претендовать.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип