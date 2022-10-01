Вы и взорвали-с, Владимир Владимирович! Вадим Зайдман

1.10.2022, 10:21

6,300

Принятию решения по «Северным потокам» помог лично Путин.

Меня удивляют споры о том, кто бы это мог взорвать газопроводы СП-1 и СП-2. — Просто загадка!

В числе подозреваемых называют Россию, Украину, Польшу и США. И скрупулезно рассматривают вероятность причастности каждого из подозреваемых, наличие у него мотивов и технических возможностей для совершения подобных диверсий. И, в общем, независимые аналитики, прежде всего не относящиеся к путинским пропагандонам, на основе всестороннего анализа приходят к выводу, что это Россия.

Вывод, не сомневаюсь, верный, но не слишком ли сложным путем наблюдатели приходят к нему? Конечно, в Москву можно попасть в том числе через Владивосток, но есть и более короткий путь. И чтобы попасть в Москву, и чтобы понять, что только Москва могла совершить эти теракты. — Больше никто.

Здесь довод тот же самый, который я приводил после убийства Дарьи Дугиной:

«Тот, кто в принципе допускает наличие украинского следа в теракте, в результате которого погибла дочь «философа Дугина» Дарья, видимо, настолько принюхался и сжился с родным Мордором, что уже просто не понимает, чем отличается страна государственного терроризма, каковой при Путине стала Россия, — от страны нормальной, не человеконенавистнической. Которой, при всех ее недостатках, является Украина».

Совершенно верно обозначил эту разницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство».

Всё то же самое можно сказать и в отношении подрыва трубопроводов: ни Украина, а также ни Польша, ни США не могут по определению иметь отношения к этим диверсиям, к этим ТЕРАКТАМ. Просто потому, что они не криминальные государства, которым является Российская Федерация, и тем более не ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ государства.

Кстати, все это же самое можно было сказать и обо всех других терактах, когда международное сообщество, рассматривая поначалу десятки версий, которыми услужливо троллила это сообщество Россия, доискивалось: ну кто же это все мог организовать? — И в случае отравления Литвиненко, и в случае удара по малайзийскому Боингу в 2014 году, и в случае покушения на Скрипалей, и в случае других многочисленных уже актов ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА.

И разве в итоге не подтверждалось всегда именно российское авторство всех этих преступлений?

Перефразируя Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», можно сказать: вы «Боинг» и сбили-с! Вы и Литвиненко, и Скрипалей и отравили-с! Про Дугину просто дословно: вы и убили-с! И, наконец, про газопроводы: вы и взорвали-с, Владимир Владимирович!

Вот только наказания за эти и все другие многочисленные преступления Путина, за развязанные им войны — никак не последуют.

Конечно, доказать, что это Россия сама подорвала свои газопроводы — желательно, хотя бы для того, чтобы она не избегла многомиллиардных штрафов за невыполнение контракта по поставкам газа в Германию. Правда, Борис Соколов, например, считает, что доказать причастность России к данной диверсии будет практически невозможно: «...шансы на то, что в ходе расследования будут найдены улики, указывающие на конкретную страну, близки к нулю. Это вам не отравление Скрипалей, здесь действительно все концы в воду».

Так что же? — Согласиться с форс-мажорными обстоятельствами, освободить Россию от выплаты неустойки и, более того, дать ей возможность получить многомиллиардную страховую компенсацию за взрывы на газопроводах? — В полном соответствии с международным правом?

Ну конечно, если продолжать считать Россию нормальным, придерживающимся международных норм государством, наотрез отказываться признать ее спонсором терроризма — тогда да, в ее отношении нужно соблюдать международное право.

А если взглянуть правде в глаза и увидеть, что Россия не то что «спонсор терроризма», а, если называть вещи своими именами, непосредственно ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ государство и есть — тогда, может быть, отсюда следует сделать естественный вывод, что в отношении террористического государства не могут действовать никакие международные нормы и договоры?

Помнится, сам Владимир Владимирович говорил, что он не ведет никаких переговоров с террористами. Не настала ли пора этот принцип применить к нему самому, государственному террористу №1 на планете Земля? — Не вести с ним никаких переговоров, не распространять на него нормы, распространяющиеся на нормальные, не террористические государства!

И если вдруг окажется, что в случае подрыва трубопроводов авторство этой диверсии действительно недоказуемо — не множить сущности, пытаясь доказать и так очевидное: Россия и взорвала-с!

Государство, не просто не придерживающееся международных норм, но раз за разом грубо их попирающее — не может претендовать на соблюдение взломанных им самим норм по отношению к себе.

А Путина можно поздравить с тем, что он, сначала прекратив подачу газа в Германию по трубопроводу «Северный поток — 1», а теперь еще и взорвав СП-1 и СП-2, де-факто сам, своими руками, своей дурной головой окончательно ввел то самое эмбарго на свой газ, введение которого так безуспешно добивались от Германии и Европы друзья Украины.

Только вдумайтесь. Никакое международное преступление Путина не могло подвигнуть Европу и Германию ввести эмбарго на российский газ — одну из самых болезненных и действенных санкций против РФ, если бы она была принята. Ни геноцид в Чечне, ни война против Грузии, ни аннексия Крыма, ни захват части восточной Украины, ни варварские бомбардировки Сирии, ни, наконец, нынешняя полномасштабная война, сопровождающаяся самым настоящим геноцидом украинского народа, разрушением украинских городов.

И тут принятию этого решения помог лично Путин. Разумеется, по своей дурости, причем в пакете с другими самоубийственными шагами, предпринятыми им в последние дни: объявление мобилизации, проведение фейковых референдумов, отказ, несмотря на настойчивые рекомендации генералов, уйти из Херсона, принятие на себя командования вермахтом. А к этому добавьте, что, по результатам мобилизации, вскоре следует ожидать потока в Россию «Груза 200» просто в промышленных масштабах — особенно усиленного полководческим гением Путина, взявшим командование на себя.

Хочется надеяться, все ускоряющееся скольжение России по наклонной плоскости к катастрофе неостановимо. Ни Европа, ни Германия не приползут теперь на коленках к Путину и, как советовал еще бог знает когда Вацлав Гавел, скажут ему, наконец: «Оставьте ваш газ себе!» И этому не помешает теперь никакая Меркель, уже услужливо выскочившая из табакерки с инициативой не закрывать дверь возможных переговоров с Путиным.

Переговоры с ним возможны единственно о полной и безоговорочной капитуляции вермахта и предании Путина и его бандитской клики справедливому международному трибуналу.

Вот на соблюдение всех процессуальных юридических норм во время суда над ними Путин и его банда вполне могут претендовать.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».