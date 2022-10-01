«Если не пьянка — можно и за 60» 1.10.2022, 10:34

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Сколько стоит посуточная аренда квартир недалеко от Минска.

Недавно в Минске сильно увеличился спрос на посуточную аренду. Мы пробовали снять квартиру на неделю — это оказалось не так и просто. Сейчас в чатах о недвижимости обсуждают, что Минск — не единственный город Беларуси, где можно временно поселиться. Есть, например, Молодечно, куда ходит маршрутка каждые 15 минут, или Жодино. Realt посмотрел, что происходит на рынке аренды в городах в часе езды от Минска.

Молодечно

Добраться из Молодечно до Минска можно за час на маршрутке или в среднем за полтора на электричке. Дорога на автомобиле занимает около часа. В Молодечно сдаются пару десятков квартир. На сайтах цены на однушку в сутки начинаются от 45 рублей. Правда, многие объявления давно не обновлялись — и квартиры по ним уже не сдают. Часть на выходные уже занята, но несколько вариантов на завтра мы нашли. Звонили в обед в пятницу и хотели заселиться на ближайшие выходные.

— Пока что будет дорого, — сказал один из арендодателей и предложил вариант за 75 рублей вместо 45, указанных на сайте. — В следующие выходные цены, может, и упадут, но пока так.

По второму телефону назвали цену чуть ниже — 70 рублей. А потом добавили:

— Но если у вас там не пьянка, не праздник какой-то, то можно и за 60, в принципе.

Борисов

За час можно доехать на маршрутке из Минска и в Борисов. Ходят они так же часто, как и в Молодечно. По этому направлению часто ходят и электрички. В Борисове сдается около полусотни квартир на сутки. Цены начинаются от 20 рублей, в среднем квартира сдается за 40−60 рублей в сутки. Звоним в рандомную однушку в центре за 45 рублей — на выходные оказывается свободна. Еще одна — то же самое, но если заехать после 12 часов. К этому времени хозяин собирается навести порядок после предыдущих жильцов. Просторную однушку с хорошим ремонтом сдают за 115 рублей в сутки. В выходные она оказывается занята, но с понедельника здесь готовы принять новых арендаторов.

— Если будете оставаться больше чем на 5 дней, сделаем скидку — сутки будут за 100, — говорят по телефону.

Жодино

На борисовской маршрутке можно доехать до Жодино. Дорога займет около 40 минут. Здесь около 20 объявлений об аренде, две трети из которых актуальные. Цены, в основном, от 35 до 60 рублей. Есть несколько вариантов, чтобы заехать в субботу утром.

— Вас будет меньше четырех? Тогда цена актуальна — 45 рублей, — сказала хозяйка просторной однокомнатной квартиры с неплохим ремонтом. — Если больше четырех — за каждого человека плюс 10 рублей. Всего спальных мест в квартире шесть.

Дзержинск

Маршрутка до Дзержинска ходит тоже часто. В точку Б приезжает за час: много остановок по дороге. Здесь объявлений об аренде меньше, чем в предыдущих городах. Цены — от 15 за квартиру с совсем старым ремонтом до 65 рублей в сутки. В Дзержинске снять квартиру оказалось сложнее — несколько оказались заняты, еще по нескольким телефонам никто не ответил. Свободной в ближайшие выходные оказалась только одна квартира — за 40 рублей в сутки.

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