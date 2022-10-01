Российское командование «кинуло» окруженных в Лимане солдат

Российское командование «кинуло» окруженных в Лимане солдат5
- 1.10.2022, 10:44
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Гарнизону не дали разрешения на отход из «котла».
Российские военные запросили у своего командования разрешение на выход из Лимана Донецкой области, но получили отказ. Сейчас все пути подвоза боеприпасов оккупантов перекрыты Силами обороны Украины.
Об этом утром 1 октября в эфире телеканала «FREEДОМ» сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает obozrevatel.com. По его словам, в сложившейся ситуации у захватчиков осталось три варианта.
«Или попытаться прорваться, или сдаться, или всем там рядышком погибнуть», – сказал он.
Гайдай отметил, что в районе этого города остаются, предварительно, около 5 тысяч военных вражеской армии и это «колоссальная группировка».
«Все пути уже подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана – они все полностью перекрыты», – добавил глава Луганской областной военной администрации.
Гайдай в шутку предположил, что застрявшие в Лимане оккупанты могут продемонстрировать еще одну «спецоперацию» по «отрицательному наступлению».
Напомним, днем 30 сентября журналист Юрий Бутусов сообщил, что захватчики собрали колонну техники в селе Заречное под Лиманом, чтобы попытаться прорваться в Торское и таким образом выйти из окружения.
Журналист отметил, что на указанную дорогу захватчики стянули боевую технику ВС РФ, а также украденный у мирных жителей гражданский транспорт.