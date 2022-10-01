Где белорусы могут выгодно купить доллары и евро на выходных 1.10.2022, 10:34

Курсы валют могут отличаться в разных обменниках одного банка.

Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то поочередно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,44 рубля, а евро — 2,39 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,5 рубля («Банк Решение», «Цептер Банк»), а ниже всего — 2,44 рубля («Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Приорбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк» — 2,435 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,5 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — в «Беларусбанк» (2,39 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк» — 2,365 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей (только «Белгазпромбанк» по 3,1 рубля).

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,5 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение»), а самый низкий — 4,27 рубля («Цептер Банк»).

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