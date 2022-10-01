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«Перемалывает пехоту»: первое подтверждение, что ВСУ получили мощные ракеты к HIMARS

  • 1.10.2022, 11:17
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«Перемалывает пехоту»: первое подтверждение, что ВСУ получили мощные ракеты к HIMARS

M30A1 считаются боеприпасами повышенной летальности.

Украина, предположительно, получила от западных союзников ракеты M30A1 к реактивным системам HIMARS. В сюжете The Washington Street Journal, посвященном войне РФ против Украины, засветились ракеты M30A1. Это первое подтверждение наличия у ВСУ данного вооружения.

Сюжет вышел в свет 30 сентября, передает dialog.ua.

Журналисты показали сюжет о том, как в Украине эффективно работают «Хаймарсы». В кадр попала маркировка ракет к данному РСЗО, которую используют ВСУ - M30A1. Для российских оккупантов наличие у украинцев данных ракет - крайне плохая новость. Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.

Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, согласно официальным данным, у ВСУ на вооружении имеются свыше 20 установок HIMARS и их аналогов: M270 и MARS. На днях соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму свыше $1 млрд, в состав которой войдут еще 18 «Хаймарсов». Это одно из тех оружий, которое изменило ход войны в Украине. Данные реактивные системы залпового огня дали украинской армии возможность уничтожать в тылу российские военные базы, склады, скопления техники и живой силы. Фактически HIMARS лишили российскую армию наступательного потенциала, обескровили ее.

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