Никакой он не Акела 7 Леонид Невзлин

1.10.2022, 11:39

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А старый больной крысиный дед.

Путин своим давним интервью Наталье Геворкян вбил в головы образ страшной крысы, загнанной в угол. И теперь многие сравнивают его с такой вот страшной крысой.

Но пришло время в рамках народного крысоведения все же обратить внимание на то, что крысы в моменты голода и опасности вполне способны поедать других крыс. Были публикации во время всплеска пандемии в Америке, когда ветеринары-ратологи, специалисты по поведению грызунов, отмечали всплеск жалоб на необычное и крайне агрессивное поведение крыс. И агрессию они проявляли не к людям, а именно к сородичам.

Немолодой мозг Путина не способен уже подать ему сигнал, что опасности надо ему ждать не от внешних врагов - чужих, которые подстерегают его на той самой лестнице из его детства. А от своих же сородичей - крыс, которые кормились в сытные годы в кремлевских коридорах и подвалах. И многие из них сидели сегодня в Георгиевском зале, делали вид, что внимают его разглагольствованиям.

Ведь Путин никакой не Акела, который промахнулся, а старый больной крысиный дед.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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