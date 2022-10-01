Вблизи Мариуполя произошел воздушный бой, подбит самолет РФ 7 1.10.2022, 12:17

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Активность украинской авиации приближает освобождение города.

В районе временно оккупированного Мариуполя 30 сентября произошел воздушный бой. По его результатам подбитый российский самолет улетел в направлении Приморско-Ахтарского аэродрома.

Местные жители видели бои в воздухе над селом Урзуф. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, активность авиации может свидетельствовать о том, что деоккупация Мариуполя становится все ближе. Он отметил, что самолет российской оккупационной армии с признаками горения и черного дыма направился в сторону одного из аэродромов в РФ.

На данный момент неизвестно, долетел ли самолет оккупантов до аэродрома или нет.

«Возвращение Мариуполя становится ближе. Не только лиманским котлом. Вчера над с. Урзуф Мариупольского района местными зафиксировано воздушное сражение, по результатам которого российский самолет с явными признаками горения и черного дыма продемонстрировал одинокую перегруппировку в сторону Приморско-Ахтарского аэродрома. Надеемся, не долетел, но точные данные отсутствуют. Верим ВСУ и наши воздушные силы. Мариуполь, ждать осталось недолго», – написал Андрющенко.

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