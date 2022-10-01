Сакральная кража Виталий Портников

1.10.2022, 12:26

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Как Кремль лишает Россию международно признанных границ.

Владимир Путин подписал с главами марионеточных администраций четырех оккупированных регионов Украины договоры о присоединении к Российской Федерации. Гротескность ситуации настолько велика, что ее можно уже и не комментировать. Путин решил не соблюдать даже собственные рамки приличий, установленные во время оккупации Крыма.

Тогда Верховный Совет полуострова вначале принимал решение о независимости, а уже затем проводил референдум о присоединении к России этого недолговечного государства. В случае с «ДНР» и «ЛНР» тоже вначале провозглашалась государственность, потом суверенитет признавался Россией и уже после этого проводился незаконный референдум об их присоединении к России. Но с Херсонской и Запорожской областью даже этим фиговым листиком не стали прикрываться. В бюллетень, кроме вопроса о присоединении, впихнули заодно и вопрос о провозглашении независимости областей – хотя, кажется, логично вначале создать государство, а уж потом его гражданам решать, к кому присоединяться.

Но логика во всей этой истории отсутствует напрочь. Интересно, кстати, что сама Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей в ночь перед самой аннексией. Еще интересно, зачем нужно было создавать посольства «народных республик» в Москве, назначать послов, проводить встречи глав МИД России, «ДНР» и «ЛНР», если от признания независимости до ликвидации эти псевдореспублики прожили всего несколько месяцев.

Любопытно также, куда теперь денутся «народ Донбасса» и «народ Херсона» с их правом на суверенитет. Но, конечно, когда главным политическим инструментом является сила, а наиболее весомым доказательством собственной правоты – обещание применить ядерное оружие, ни о какой логике говорить не приходится. Приходится лишь пытаться понять, чего хочет добиться Владимир Путин после аннексии чужих земель. Уже ясно, что это отчуждение не будет признано ни самой Украиной, ни другими странами. Что оно не остановит войну, а только добавит ей ожесточенности.

Теперь исчезает даже такая особенность этого конфликта, как особый статус Крыма, всегда позволявший задавать вопрос: а могут ли военные действия проходить и на этой территории Украины, которую Россия объявила своей? Потому что чем теперь Крым отличается от Запорожской, Херсонской или Донецкой областей? Да ничем. Только тем, что именно аннексия Крыма стала первым прецедентом конституционной кражи чужой земли.

Поэтому прав Владимир Зеленский, когда говорит, что в сложившейся ситуации не «ДНР» и «ЛНР» присоединяются к России, а Россия – к «народным республикам». Путин фактически лишает свою страну международно признанных границ. Демонстрирует, что у украинцев нет никакого другого выхода, кроме как биться за собственную территорию, потому что если отступать и уступать, то придет час, когда вся украинская земля будет объявлена Россией. Именно поэтому исход этой войны будет определен на поле боя, а не за столом переговоров.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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