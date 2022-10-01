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Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который поменяет правила игры на рынке

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  • 1.10.2022, 12:49
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Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который поменяет правила игры на рынке

Регион сможет освободиться от российского газа.

Газопровод между Болгарией и Грецией заработал с 1 октября. Интерконнктор IGB изменит правила игры на рынке и позволит освободиться от зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

«Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы. У Европы есть все необходимое, чтобы освободиться от российского ископаемого топлива», - сказала она на церемонии открытия газопровода.

Трубопровод пройдет от Комотини в Греции до Стара-Загора в Болгарии.

Проект стоимостью 240 млн евро соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и Трансадриатическим трубопроводом (TAP). Это позволит осуществлять поставки из различных источников в страны Юго-Восточной и Центральной Европы, включая Молдову и Украину.

Длина трубопровода IGB составляет 182 км, из которых 31 км приходится на территорию Греции. Техническая мощность - 3 млрд кубометров в год. Есть возможность увеличить его до 5 млрд кубометров за счет строительства компрессорной станции на территории Греции, что позволит обеспечить и реверс.

Кроме того, ведутся строительные работы на будущем терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе недалеко от Комотини.

Ранее Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей импортом российского газа. После отказа платить России в рублях, «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». Тогда Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана. Греция покрывала около 40% годовых потребностей российским газом.

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