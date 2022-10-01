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«Россию в январе-феврале ждут бунты и побоища, начнется Армагеддон»

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  • 1.10.2022, 13:07
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«Россию в январе-феврале ждут бунты и побоища, начнется Армагеддон»

Ситуация будет развиваться молниеносно.

Мобилизация в РФ пока не приведет к массовым протестам, однако уже через несколько месяцев, в январе-феврале 2023 года, страну-агрессора ждут бунты и побоища. Ситуация будет развиваться молниеносно. Произойдет обвал по принципу домино и случится Армагеддон. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что недовольства в российском обществе в связи с мобилизацией пока не приведут к массовым протестами и отстранению Путина от власти. Однако через пару месяцев начнется кризис, в результате которого произойдут бунты и побоища.

«Массовых протестов пока не будет. Должна появиться карточная система, чтобы жрать было нечего. Вот когда начнется девальвация рубля, за рубль ничего нельзя будет купить, проблемы в регионах, пойдут похоронки… В общем, когда начнется бардак, так называемый, энтропийный хаос, когда еда и водка исчезнут, начнутся побоища. Ждать осталось недолго – все произойдет в январе или феврале», - прогнозирует эксперт.

По его словам, российское государство обязательно столкнется с проблемами в связи с санкциями и политическими изменениями в авторитарных и тоталитарных странах.

«Россия в обязательном порядке столкнется с проблемами. Экономике уже конец. Евросоюз примет восьмой пакет санкций против России, остальные банки отключат от SWIFT, под ограничения может попасть Беларусь. Происходит кризис и в других странах – Иран захлебывается на фоне протестов, в Китае что-то началось с главой государства Си Цзиньпином. Рушится вся система союзников Путина, а мировой кризис является основополагающим фактором крушения российского государства. Думаю, где-то в январе 2023 года в России начнется бунт», - объяснил политолог ситуацию.

Также он добавил, что все произойдет стремительно. Случится какое-то событие, которое запустит цепь грандиозного обвала.

«Все произойдет молниеносно. Напряжение будет накапливаться, а потом прилетят «черные лебеди» и где-то разорвется слабое звено. Начнется обвал по принципу домино. Что-то произойдет, после чего начнется Армагеддон», - подчеркнул Олег Соскин.

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