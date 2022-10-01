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«Это было как Ниагарский водопад»

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  • 1.10.2022, 13:39
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«Это было как Ниагарский водопад»

Рассказ жителей барановичской многоэтажки, по стенам которой потекли потоки воды.

Днем 30 сентября в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ, 8А в Барановичах прорвало трубу батареи. Затопило как минимум три квартиры, не считая той, где произошел порыв. Intex-press побывал на месте ЧП.

О том, что по стенам пятиэтажки в Южном микрорайоне потоком льется вода, сообщил редакции житель соседнего дома – Алексей. Он рассказал, что стоял рядом, когда дом «поплыл».

– Я вышел из машины, разговаривал со знакомым и тут увидел этот «дождь». Сначала даже не понял, что происходит, ведь на улице солнечная погода, – рассказывает Алексей. – Я сразу же позвонил в экстренные службы. Однако, как я понял еще по телефонному разговору, спешить на помощь они не торопились.

Мужчина предположил, что поток воды идет из квартиры на 4 этаже, где, вероятнее всего, прорвало трубу.

– Вода стекала именно с 4 этажа и от нее даже шел пар. «Ливень» такой хороший был… – отмечает Алексей.

Помощь, как сообщили Intex-press жильцы «потекшего» дома, они ждали более 1 часа. Затем приехали специалисты из ЖЭСа и перекрыли воду в подвале. Но вода все равно продолжала стекать по фасаду дома, а также в квартирах, расположенных под той, где произошел порыв.

Также жильцы рассказали, что за два часа до ЧП в доме включили отопление.

«Вылила уже больше пяти полных ведер воды»

Intex-press удалось поговорить с хозяевами трех затопленных квартир.

– Можете зайти внутрь, у нас тут веселуха, – такими словами встретила нас хозяйка квартиры на 1 этаже — Наталья.

Как оказалось, в этой квартире никто сейчас не проживает, поэтому владельцам «повезло» больше остальных. Здесь почти нет мебели, поэтому пострадали лишь стены и потолок.

– Сколько ведер воды я тут собрала – вам словами не передать! Это было как Ниагарский водопад. Все это я снимала на видео, на всякий случай, – говорит хозяйка квартиры. – Эту квартиру мы продаем, и теперь, чтобы это сделать, придется вложить немало денег в ремонт… Слава богу, квартира без мебели.

По ее словам, вода капает холодная, так что «не факт, что это все из-за включения отопления».

Наталье удалось связаться с начальником ЖЭСа, и тот, по ее словам, с уверенностью заявил, что «все жилые дома у них застрахованы, поэтому если будет необходимо делать ремонт, то в течение месяца составляется акт, приходит специалист, и потом они определяют объем работ, которые нужно сделать».

– Ну придут специалисты только через месяц, а у меня уже обои высохнут, потолок и плитка в ванной – не будет ничего видно. Специалист оценит по-своему, а кто мне возместит все остальное?! – задается вопросами женщина. – Почти два часа вся эта вода стекала по стене дома, и в каком состоянии будет проводка? Ладно я поеду к себе домой и тут не буду жить, а как быть соседям? На втором этаже люди вообще только недавно ремонт сделали… Вот их мне очень жалко.

В квартире на второй этаже нас встретил пенсионер Николай Ващилко. У него из-за воды в одной комнате провис натяжной потолок, в другой залило телевизор и кровать. Затоплена и вся кухня.

– Я даже воду пока не убираю, потому что это бесполезно, – говорит мужчина.

Хозяйка квартиры на третьем этаже рассказала Intex-press, что вылила уже больше пяти полных ведер воды. Она сообщила, что будет «ждать какого-то окончательного решения» по поводу этой ситуации, и продолжила убирать дальше воду в комнатах.

«Даже кастрюли разлетелись от такого давления»

Оказалось, вода хлынула из квартиры, расположенной на четвертом этаже. В ней, по словам жильцов дома, сейчас никто не живет.

– Буквально пару дней съехали на другую квартиру, – отметила одна женщина.

Сотрудники ЖЭСа дождались приезда хозяина, который открыл квартиру. Выяснилось, что сорвало трубу батареи.

– Видимо, давление было очень высоким при подаче тепла – в квартире даже кастрюли разлетелись, – рассказал Intex-press мужчина, присутствовавший при устранении неполадки. – На месте ЧП уже побывал замначальника КУРЭП ЖРЭУ. Жильцы сейчас ждут представителей страховой.

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