закрыть
1 октября 2022, суббота, 14:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Увидел Лиман – и умер»

10
  • 1.10.2022, 13:43
  • 11,142
«Увидел Лиман – и умер»

В Украине ликвидировали оккупанта-офицера из Татарстана.

На войне против Украины был ликвидирован старший лейтенант российской армии Евгений Нагуськин. Оккупант из Татарстана был ранен под Лиманом и скончался по пути в госпиталь.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. «Казань видел, маЦква видел, Лиман видел и все», – пошутил он.

Согласно некрологам в росСМИ, Нагуськин умер 22 сентября. Известно, что он окончил Московское высшее командное военное училище, играл в любительской футбольной команде. У захватчика остались супруга и маленький сын.

Похороны Нагуськина сорвались, так как «груз-200» затерялся по пути в родные Тетюши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип