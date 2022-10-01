«Увидел Лиман – и умер» 10 1.10.2022, 13:43

11,142

В Украине ликвидировали оккупанта-офицера из Татарстана.

На войне против Украины был ликвидирован старший лейтенант российской армии Евгений Нагуськин. Оккупант из Татарстана был ранен под Лиманом и скончался по пути в госпиталь.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. «Казань видел, маЦква видел, Лиман видел и все», – пошутил он.

Согласно некрологам в росСМИ, Нагуськин умер 22 сентября. Известно, что он окончил Московское высшее командное военное училище, играл в любительской футбольной команде. У захватчика остались супруга и маленький сын.

Похороны Нагуськина сорвались, так как «груз-200» затерялся по пути в родные Тетюши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».