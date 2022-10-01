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«Путин объявил публичную войну Западу»

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  • 1.10.2022, 14:36
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«Путин объявил публичную войну Западу»

Как цивилизованный мир может ответить диктатору и Кремлю.

Диктатор Владимир Путин, выступая с речью об аннексии украинских территорий, объявил войну Западу, считает министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко.

«На самом деле Путин объявил публичную войну Западу. Уже точно, четко и безвозвратно. Он сказал, что будет бороться с этим Западом всеми возможными и доступными ему средствами», - рассказал Огрызко в эфире Радио НВ.

Далее, по словам дипломата, есть два пути развития событий.

«Первый путь. Запад принимает вызов и начинает действовать наконец по-взрослому. И начинает понимать, что у него нет другого выбора, как довести дело дезинтеграции России до своего логического завершения или, как минимум, до смены нынешнего российского политического режима», — убежден Огрызко.

Другой путь, по словам дипломата, будет в том, что Запад на этот вызов отреагирует неадекватно:

«Начнет искать способы не обострять ситуацию и не эскалировать ее. <...> Это то, к чему стремится Путин и это то, на что он и рассчитывает. Он думает, что своими ястребиными заявлениями настолько испугает Запад, что тот не сможет ему психологически противостоять».

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