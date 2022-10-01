Politico: Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью 15 1.10.2022, 14:55

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Заявление президента Украины о том, что Киев будет добиваться вступления в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на не названных по имени представителей администрации, сообщает «Радио Свобода».

Издание отмечает, что вопрос вступления Украины в НАТО является непростым для Вашингтона, поскольку 5 статья Североатлантического договора предполагает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого из союзников. Администрация США подчеркивает, что, несмотря на поддержку Украины в различных формах, стремится избежать войны с Россией.

Комментируя слова Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление Украины в НАТО, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Он подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако в данный момент более актуально оказывать Украине практическую помощь для отражения российской агрессии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Украина, по её мнению, должна получить «гарантии безопасности», однако прямо не сказала о поддержке её вступления в НАТО. Конгрессмен-демократ Майк Квигли, который недавно посетил Киев, прямо поддержал украинскую заявку, сказав, что цель НАТО как раз и состоит в том, чтобы защищать демократии от авторитарных режимов.

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