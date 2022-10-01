Юрий Фельтшинский: Мы должны свергнуть режим Лукашенко 7 1.10.2022, 15:06

9,410

Вырвать Беларусь из-под контроля Путина будет разумным ходом.

В Варшаве 29-30 сентября проходила конференция GenFree Инициативы трех морей – форума 12 стран восточной половины Евросоюза. Конференцию проводили, чтобы рассказать новому поколению, что значит свобода и как ее добывать. Один из выступающих рассказал об опасности «союзного государства», сообщает «Белсат».

Среди выступающих был американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский, соавтор известной книги «ФСБ взрывает Россию». Его выступление имело заголовок «Российская война в Европе. Как она продолжится. Как ее закончить».

«Поколениями люди спрашивали один и тот же вопрос: что не так с Россией? К сожалению, все не так с Россией, – с этих слов Фельштинский начал выступление. – Россия никогда не была демократией: была монархией до 1917 года, была коммунистической диктатурой до 1991 года. Россия существовала только как империя».

Он показал фото протестов 1991 года в России и заметил, что за спинами российских демократов, включая президента Бориса Ельцина, стояли силовики. Справа от Ельцина КГБ-шник Александр Коржаков, который стал телохранителем Ельцина и затем начальником его службы охраны, вот за его спиной КГБ-шник Виктор Золотов, который сейчас командует Росгвардией…

На примере таких снимков Фельштинский пришел к выводу: у демократии в России не было шансов, так как все было пропитано КГБ, «десятками тысяч агентов в обществе». По его словам, в 1999 году, когда началась Вторая чеченская война, демократия в России умерла, страна оказалась под контролем высокопоставленных КГБ-истов, а над ФСБ (новое название КГБ в России) не было политического контроля. Ельцин выбирал преемника между ФСБ-шником, экс-главой внешней разведки и экс-главой контрразведки – выбрал ФСБ-шника. Тот остается у власти уже 22 года, расставил на многочисленные должности силовиков – и Россия стала «первым в истории государством под контролем госбезопасности».

Теперь Владимир Путин не может признать поражение в войне в Украине от «маленькой восточноевропейской страны», считает Фельштинский, и готов воевать до последнего украинского солдата, а также не отвергает идею аннексии других территорий. Вряд ли каждый россиянин поддерживает эту войну, но противники войны не станут значительной силой в борьбе с Путиным, как немцы не стали в борьбе с Гитлером. Но Украина не проигрывает эту войну, так как у нее есть боевой дух и западная помощь.

Фельштинский рассуждает: что остается Путину? Зима близко в простом и переносном смысле, Путин скорее всего прекратит поставки газа в Европу, но этого будет мало. Привычной армии у него практически не осталось. Похоже, он выбирает между двумя ядерными опциями эскалации: саботажем на Запорожской АЭС на оккупированной территории Украины либо передачей Беларуси ядерного оружия и ядерным ударом по Украине с территории Беларуси, чтобы ответом на это был удар не по территории России, а по другой стране. Да и бить ядерным оружием по Беларуси сложно: страна не такая большая, рядом – государства Евросоюза, на которые может распространиться радиация. Поэтому Путин и не аннексировал Беларусь, хотя имеет возможность.

«Мы должны начать обращать внимание на Беларусь, – призвал Фельштинский. – Конечно, Александр Лукашенко – классический диктатор, в отличие от Путина, который не диктатор, а представитель Системы ФСБ, которая управляет страной. Я думаю, вырвать Беларусь из-под контроля Путина будет разумным ходом и важным с точки зрения безопасности».

«Если мы хотим избежать ядерной конфронтации с Беларусью, нужно сконцентрироваться на возвращении Беларуси в европейскую орбиту. Нам нужно свергнуть диктатуру Лукашенко. Нам нужно разделить союз Беларуси и России», – такой вывод сделал Фельштинский.

Война в Украине закончится поражением России, вопрос только в том, когда и какой ценой произойдет то поражение, убежден он. Условиями мира должны быть прекращение военной активности России в Украине, отвод войск (или того, что от них останется), выплаты репараций, возвращение России к довоенным границам, вывод российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, передача Черноморского флота Украине, демилитаризация Калининградской области, суд над военными преступниками и лично Путиным в Гааге, роспуск ФСБ и запрет на ее восстановление под новой аббревиатурой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».