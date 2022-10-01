Журналиста «Прессбола» увольняют после 10-суточного ареста 1 1.10.2022, 15:28

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У него на аватарке был бело-красно-белый флаг.

Белорусская федерация футбола, владеющая контрольным пакетом акций спортивной газеты «Прессбол», разрывает контракт с корреспондентом Андреем Ильеней. Ранее журналист был наказан административным арестом за «пикетирование в соцсетях», сообщает БАЖ.

Футбольного обозревателя «Прессбола», комментатора матчей чемпионата Беларуси на телеканале «ЯСНАе TV» Андрея Ильеню силовики задержали 14 сентября, суд наказал его 10 сутками заключения.

Как говорят коллеги Андрея Ильени, под «зачистку» тот попал отчасти случайно. В числе прочих был аккредитован в состав официальной делегации на выездные матчи национальной сборной во вновь созданной Лиге Наций под эгидой УЕФА. А с учетом, что сейчас от сотрудников СМИ требуется еще и полная лояльность, идеологи проверили соцсети на наличие крамолы. И очень быстро нашли «существенные нарушения действующего законодательства».

Оказалось, что Андрей Ильеня на аватарке в Facebook поместил бело-красно-белый флаг (сейчас соцсети тотально «стерилизованы»). Собственно говоря, за «виртуальное пикетирование» и задержали. В результате вместо командировок в Казахстан и Сербию журналист отправился на 10 суток на Окрестина.

Похоже, что еще одним раздражителем для контролеров стал и рабочий язык Андрея Ильени — он принципиально комментирует телетрансляции на белорусском языке, на нем же вел свои аккаунты.

Поскольку нынешний «Прессбол» полностью подконтролен Белорусской федерации футбола, руководство которой единолично одобряет все кадровые ротации, расторжение контракта с нелояльным журналистом было определено практически в момент его задержания.

Как поделился с корреспондентом службы мониторига БАЖ один из действующих сотрудников спортивного издания, Андрею Ильене «повезло» уже тем, что вышел без форс-мажора после 10 суток. Однако дальше надеяться не на что — «быстро уволят». Глава ассоциации, отставной военный Владимир Базанов демонстрирует полную солидарность с действующим политическим режимом и не терпит даже минимальных проявлений оппозиционности.

Примечательно, что в «Прессбол» Андрея Ильеню привлекли как экстренную «затычку в пробоине». После насильственного назначения собственником — без предварительного обсуждения с коллективом — на должность главного редактора газеты экс-комментатора телеканала ОНТ Сергея Лисичкина, ведущие журналисты устроили демарш и солидарно покинули редакцию. На вакантные места в экстренном порядке пришлось искать «штрейкбрехеров». В этом перечне оказался и Андрей Ильеня.

До этого он работал в государственной «Спортивной панораме», а также выполнял функции пресс-секретаря мужской и женской команд национального первенства — «Днепр» и «Надежда-Днепр» соответственно.

Относительно нового трудоустройства Андрей Ильеня прогнозировать пока ничего не берется.

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