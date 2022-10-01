«Ник и Майк»: Хунта собирается грабить иностранные компании в Беларуси
- 1.10.2022, 16:17
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Готовится почва для отжима бизнеса.
Пока Путин произносит свои шизоидные речи, а Украина продолжает возвращать свои территории, хунта синепалого продолжает готовить почву для очередного грабежа, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
На сей раз, по информации Ника, руки дошли до компаний с участием иностранного капитала. Все руководство поставлено на прослушку, проводятся иные оперативные мероприятия. Основная цель - сформировать базу для шантажа и сравнительно честного отжима бизнеса. Нужно накопать материал экономического плана (уклонение от уплаты налогов, коррупционные преступления), а в идеале - политического (спонсирование акций протеста и т.д.).
В Беларуси хунта позволяет работать только «своим». А вы еще продолжаете деятельность на режим?