«Ник и Майк»: Хунта собирается грабить иностранные компании в Беларуси 1.10.2022, 16:17

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Готовится почва для отжима бизнеса.

Пока Путин произносит свои шизоидные речи, а Украина продолжает возвращать свои территории, хунта синепалого продолжает готовить почву для очередного грабежа, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

На сей раз, по информации Ника, руки дошли до компаний с участием иностранного капитала. Все руководство поставлено на прослушку, проводятся иные оперативные мероприятия. Основная цель - сформировать базу для шантажа и сравнительно честного отжима бизнеса. Нужно накопать материал экономического плана (уклонение от уплаты налогов, коррупционные преступления), а в идеале - политического (спонсирование акций протеста и т.д.).

В Беларуси хунта позволяет работать только «своим». А вы еще продолжаете деятельность на режим?

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