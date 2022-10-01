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Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью

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  • 1.10.2022, 16:21
Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью

Незаконный въезд в страну в настоящее время полностью заблокирован.

Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, заявил координатор польских специальных служб Станислава Жарына.

— Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован, — отметил Станислав Жарын. Также он отметил, что на данный момент на границе идет установка периметрии — системы датчиков движения с тепловизионными камерами.

— Это следующий этап инвестиций в современное оборудование, которое Польша использует для усиления охраны границы, — сказал Жарын.

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