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Кадыров нашел крайнего в сдаче Лимана

  • 1.10.2022, 17:00
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Кадыров нашел крайнего в сдаче Лимана

Глава Чечни начал набрасываться на российских генералов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в потере Лимана генерал-полковника Александра Лапина — сразу же после сообщения Минобороны о том, что город был оставлен, сообщает «Медуза».

Лапин, со слов Кадырова, командовал обороной этого участка фронта. Глава Чечни утверждает, что он генерал-полковник «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Кадыров также обвинил Лапина в переносе штаба в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных» — и в том, что сам военачальник «отсиживался в Луганске.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — пишет Кадыров

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