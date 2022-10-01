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Около тысячи коров пропало с ферм в Любанском районе

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  • 1.10.2022, 17:13
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Около тысячи коров пропало с ферм в Любанском районе

Работала целая группа злоумышленников.

В Любанском районе почти тысяча коров пропала с ферм. Выяснилось, что на одном из сельхозпредприятий в Любанском районе выявили масштабный падеж скота, сообщает прокуратура Минской области.

Отмечается, что нарушения обнаружила межведомственная группа, в которую входили прокуроры района, сотрудники ОБЭП и Солигорского межрайотдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

- В ходе надзорных мероприятий межведомственная группа установила на одном из сельхозпредприятий в Любанском районе сокрытие падежа 966 голов крупного рогатого скота, - прокомментировали в ведомстве.

Так, по данным прокуратуры Минской области, главный ветеринарный врач предприятия с ноября 2021 года по август 2022 года, владея информацией о фактах падежа на молочно-товарных фермах, давала указания их заведующим вносить ложные сведения и записи в отчеты о движении птицы и скота.

Сообщается, что работники ферм выполняли данные указания врача и других должностных лиц предприятия.

- Мотив - создать видимость благоприятной экономической обстановки на производственных объектах, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за допущенные многочисленные факты падежа крупного рогатого скота на фермах, - заметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых прокурор Любанского района возбудил уголовное дело по части 2 стать 426 УК – Превышение власти или служебных полномочий, а также по части 1 статьи 427 УК – Служебный подлог.

Уточняется, что для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в Любанский районный отдел Следственного комитета.

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