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Бобик сдох

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  • Александр Коваленко
  • 1.10.2022, 17:56
  • 5,652
Бобик сдох

Что будет с частично мобилизованными 300 тысяч россиян.

Сейчас много мыслей пульсирует о том, куда будет направлена эта масса, вся или частично и главное, как это повлияет на положение дел в зоне боевых действий.

Что же. Попробую ответить на этот вопрос не со стандартной позиции, а именно, отправят их на южный плацдарм или на Луганщину, или маслом размажут по всей зоне БД.

Начну я вот с какого момента. Практически все присутствующие в Украине оккупационные подразделения из состава батальон-тактических групп. При этом по состоянию на сегодня, большинство из них давно уже следовало вывести из зоны БД по ротации или в связи с восстановлением боеспособности.

То есть, это потрепанные группы, в большинстве своем не способные полноценно выполнять поставленные задачи. Ибо у них сплошной из-за потерь некомплект.

В свою очередь, БТГр это, в зависимости от ее функционального назначения от 600 до 800 человек.

В состав БТГр так же входят: 11 танков, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗО, 3 ЗРК/ЗРПК и 3 РЭБ.

Так же могут быть некоторые дополнения, либо отличия, например как минометная батарея, но это уже не существенно.

И вот теперь возвращаемся к нашим условно 300 тысячам частично мобилизованным и весьма утрированно, без претензий на высокую аналитику, но оценим, что это и с чем это.

По меркам самой крупной БТГр это 375 БТГр. Или 4 125 танков, 12 375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗО, 1 125 ЗРК/ЗРПК и 1 125 РЭБ.

Как думаете, у России есть сейчас в наличие 4 125 танков, 12 375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗО, 1 125 ЗРК/ЗРПК и 1 125 РЭБ?

Я думаю, что мне не стоит вам объяснять, что – нет!

То есть, исходя из ответа на этот вопрос, мы приходим к выводу, что вся та масса, которую сейчас частично-мобилизуют в России, не будет из себя представлять полноценные БТГр, следовательно, они не смогут выполнять поставленные перед ними задачи.

Я не исключаю, что первой волной ими просто будут затыкать ротационные дыры и восстанавливать боеспособность, но лишь условно, поскольку эта масса никакой не компенсатор. Масса, которая представляет собой такие же требующие восстановления подразделения, не способные эффективно выполнять боевые задачи.

В дальнейшем же, это будет просто какая-то несуразная каша. Именно несуразная. Каша из бесполезной массы.

Александр Коваленко, Telegram

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